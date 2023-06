Zwölf neue Windenergieanlagen ans Netz gegangen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In den ersten vier Monaten dieses Jahres sind in Hessen zwölf Windenergieanlagen mit einer Leistung von mehr als 64 Megawatt in Betrieb genommen worden. Wie Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, sei damit 2023 bereits so viel Leistung an Windenergie zugebaut worden wie im gesamten Vorjahr. Stilllegungen habe es 2023 bislang nicht gegeben, erläuterte er. Derzeit seien weitere 59 Anlagen mit 279 Megawatt Leistung bereits genehmigt, aber noch nicht in Betrieb. Zusätzliche 64 Anlagen seien zwar genehmigt, dagegen lägen aber Klagen vor.