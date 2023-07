Zwölf Schüler nach Reizgasaustritt in Krankenhäuser gebracht

Wächtersbach (dpa/lhe) - . Zahlreiche Schüler sind am Dienstag an einer Schule in Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis durch Reizgas verletzt worden. 12 Schulkinder seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Bis zu 40 Kinder hätten über mittlere oder leichte Beschwerden geklagt. In einer Sporthalle seien insgesamt rund 100 Schülerinnen und Schüler von den Rettungskräften untersucht worden.