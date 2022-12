13-Jährige in Bad Homburg seit Samstag vermisst

BAD HOMBURG. (red). Seit Samstag, 18. Juli, wird die 13-jährige Meryem Kirci aus Bad Homburg vermisst. Das Mädchen war zuletzt in einer Einrichtung in der Neuen Mauerstraße in Bad Homburg untergebracht und verließ diese um 6.30 Uhr. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte sie sich im Bereich Frankfurt oder Dietzenbach aufhalten. Meryem ist schlank und 1,60 m groß. Ihr scheinbares Alter entspricht einer 15-Jährigen. Sie hat einen dunklen Teint und war zum Zeitpunkt des Verschwindens mit einer dunklen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Personen, die Meryem Kirci gesehen haben oder Hinweise geben können, wenden sich an die Kripo in Bad Homburg, Rufnummer 06172-1200.