Bad Homburg: Workshop Sternfotografie

. BAD HOMBURG (red). Mond, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, Kometen, Sterne und Sternschnuppen über atemberaubender Landschaft, das reizt immer mehr Menschen. Wie man mit einfacher Ausrüstung, ohne Teleskop, schöne Aufnahmen des Nachthimmels machen kann, dass wollen die beiden Bad Homburger Adrian Rohnfelder und Oliver Debus Interessierten in einer Workshopreihe zeigen. Oliver Debus ist als Bad Homburger Amateurastronom bekannt und ist immer wieder im Hessenfernsehen (Maintower) zu sehen. Er zeigt, was für Objekte am Himmel zu sehen sind und welche Möglichkeiten zur Fotografie es gibt. Adrian Rohnfelder ist ein international renommierter Profi-, Reise-, Naturfotograf und Autor und ebenfalls immer wieder zu Gast im Fernsehen. Er zeigt, wie man Landschaft und Sternhimmel in faszinierenden Aufnahmen kombiniert.