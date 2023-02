Bester Künstler des Bad Homburger Herbstsalons

Die Jury lobte seine Arbeiten als "technisch außergewöhnlich, die gerade durch die Konzentration auf das Motiv Darstellungen von archaischer Kraft schaffen." Abi Shek wurde 1965 in Rehovot, Israel, geboren. Er lebt und arbeitet in Stuttgart, wo er in den 90er-Jahren an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste ein Studium der freien Kunst (Bildhauerei) absolvierte. Seither hat er in zahlreichen Ausstellungen in Deutschland, Frankreich, Israel, Italien, Norwegen und Tschechien seine Werke präsentiert. 10 weitere Künstlerinnen und Künstler waren von Mitgliedern des Kunstvereins Artlantis ausgewählt und eingeladen worden zur Beteiligung an der Ausstellung mit Wettbewerb.