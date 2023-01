Das 1000. Baby in den Hochtaunuskliniken in Bad Homburg

. Bad Homburg (red). Noch sieht man's ihm nicht an. Aber wenn er später mal seinem Vornamen Ehre machen will, wird der kleine Ferran Isaac ein großer und mutiger Abenteurer. Das bedeutet sein erster, aus dem Spanischen stammender Vorname übersetzt. Ferran ist das 1000. Baby, das in diesem Jahr in den Hochtaunus-Kliniken geboren wurde. Am 31. August um 7.50 Uhr kam der kleine Mann auf die Welt. Und er ist mit seinen 46 Zentimetern Größe und einem Gewicht von 2580 Gramm zwar ein ganz Zarter, aber kerngesund. Der kleine Bad Homburger macht das internationale Familienglück von Kristin und Arik Kotkowski perfekt. Die 30 Jahre alte Rheinland-Pfälzerin und ihr mexikanischer Ehemann haben sich während ihres Studiums in den Niederlanden kennengelernt und wohnen nun in Frankfurt.