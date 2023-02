Interkommunale Zusammenarbeit zwischen Friedrichsdorf und Bad Homburg

BAD HOMBURG. Der Magistrat der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe hat eine Vereinbarung über eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des öffentlichen Auftrags- und Vergabewesens in Form einer "Gemeinsamen Vergabestelle" mit der Stadt Friedrichsdorf beschlossen. Grund: Das öffentliche Auftrags- und Vergabewesen ist im Laufe der Jahre zunehmend komplexer geworden, sodass für eine sachgerechte Bearbeitung eine Spezialisierung unabdingbar ist. Vor diesem Hintergrund hatte sich Friedrichsdorf mit dem Wunsch nach einer Kooperation an die Stadt Bad Homburg gewandt. Es ist vorgesehen, dass im ersten Schritt Ausschreibungen bei beschränkten, öffentlichen und europaweiten Vergaben inklusive Teilnahmewettbewerben durch die Vergabestelle erfolgen. Direktvergaben, freihändige Vergaben und Entscheidungen über Nachträge sollen zunächst weiter im Zuständigkeitsbereich der Stadt Friedrichsdorf bleiben. Unter anderem sollen folgende Aufgaben wahrgenommen werden: Vergaberechtliche Beratung, Vorbereitung von Vergabeverfahren, Teilnahme an vorbereitenden projektspezifischen Maßnahmen, vergaberechtliche Prüfung und Kontrolle der Vergabeunterlagen; Durchführung und Dokumentation der Vergabeverfahren und Führen der entsprechenden Vergabeakten. Für die fachtechnische und wirtschaftliche Prüfung und Angebotswertung ist das jeweilige Fachamt der Stadt Friedrichsdorf zuständig. Auch die Zuschlagserteilung liegt im Zuständigkeitsbereich der Stadt Friedrichsdorf. Eine entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung soll zum 1. Januar 2022 in Kraft treten und für mindestens fünf Jahre geschlossen.