Saalburg-Museum bei Bad Homburg verzeichnet sechsstelligen Einnahmeverlust

Seine erste Jahreshauptversammlung habe er sich "auch anders vorgestellt", so Hillmoth und bat die Mitglieder um Verständnis dafür, dass die Versammlung in kleinstem Rahmen stattfinden musste: "Wir sind schon in den Herbst ausgewichen - aber Corona ist noch da." Eine Verschiebung nach 2021 sei rechtlich "unsicher" gewesen. Zwar habe der Förderverein seinen Zuschuss zu Saalburgprojekten im Sommer aufgestockt. Dennoch rechnet Amrhein mit einem Einnahmeverlust in diesem Jahr in kräftig sechsstelliger Höhe. "Es fehlen uns Eintrittsgelder, Schulklassen, Bus-Touristen und auch Abendveranstaltungen".