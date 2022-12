Saalburg öffnet wieder

BAD HOMBURG/WEHRHEIM. Lange Zeit war es still am Limes, jetzt öffnet das Römerkastell Saalburg seine Tore für Besucher: Ab dem heutigen Mittwoch, 19. Mai, sind Museum und Archäologischer Park zu den üblichen Öffnungszeiten wieder für Besucher geöffnet. Es werden sowohl der Außenbereich als auch die Ausstellungsbereiche in den Innenräumen zugänglich sein. Voraussetzung ist eine Anmeldung über die Homepage (www.saalburgmuseum.de) und die Vorlage der Anmeldebestätigung an der Kasse. Es besteht eine Zugangsbeschränkung mit einer Obergrenze von 500 Besucher/innen pro Tag. Es gelten die mittlerweile üblichen Hygieneregeln (AHA, Maskenpflicht in Innenräumen). Das Vorzeigen eines tagesaktuellen Tests wird empfohlen, ist aber keine Pflicht.