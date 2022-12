BAD HOMBURG. (red). Die Polizei hat gestern die am 18. Juli veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13-jährigen Mädchen aus Bad Homburg wird zurückgenommen. Das Kind ist am 23. Juli wohlbehalten in die Einrichtung zurückgekehrt. Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen Hintergrund des Verschwindens liegen nicht vor.