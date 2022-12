Lions Club Bad Homburg Hessenpark unterstützt regionale Corona-Hilfe

. HOCHTAUNUS (red). Der Lions-Clubs Bad Homburg Hessenpark hat seine dritte regional verwurzelte Hilfsaktion während der Corana-Pandemie erfolgreich abgeschlossen. Nach dem weitgehenden Angebot der Einkaufshilfe und dem Verkauf von selbst genähten Stoffmasken für einen gemeinnützigen Zweck überreichte die künftige Präsidentin Verena Winterle am Mittwoch 250 Mundschutzmasken als Spende an das Alten- und Pflegeheim Haus Luise in Bad Homburg. Diese Masken haben einen doppelten Nutzen, denn sie werden nicht nur den Bewohnern des Hauses Luise helfen, sich nicht mit dem Corona-Virus anzustecken, sondern auch der Firma Palm in Bad Homburg, deren Kerngeschäft des Verkaufs von Theatertickets derzeit brach liegt. Daher kauften die Lions von dem Erlös der selbst genähten Masken extra lokal ein, um die hiesige Wirtschaft zu unterstützen. Die Idee zu der Aktion kam über einen Arbeitskollegen eines Hessenpark-Lion zustande. Nach einem Gespräch mit Jana Lacenere von der Heimleitung spendete der Lions Club die benötigten 250 Schutzmasken.