22 bestätigte Corona-Fälle in Worms, 26 im Kreis Alzey-Worms

26 neue bestätigte Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Alzey-Worms am Freitag für den Landkreis. Sechs weitere Fälle gibt es nach Angaben der Behörde unter anderem in der Kita Arche Noah in Osthofen. Hier hatte das Gesundheitsamt bereits zwei Gruppen sowie Erzieherinnen unter Quarantäne gestellt. Die Zahl der bestätigten Infektionen steigt auf acht. Auch die Kita Bleichstraße in Wörrstadt ist erneut betroffen. Hier gibt es laut Gesundheitsamt einen weiteren Infizierten und insgesamt nun drei Fälle. Einen weiteren Corona-Fall meldet das Gesundheitsamt aus der Kita Rappelkiste in Saulheim. Die Person stand bereits unter Quarantäne. Die Zahl der bestätigten Infektionen steigt auf zwei. Außerdem ist ein Schüler der siebten Klassenstufe der Realschule plus in Flörsheim-Dalsheim positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt stellte alle engen Kontaktpersonen unter Quarantäne.