Corona-Infektionsherde in Alzey-Worms oft unbekannt

Die Zahl der vom Robert Koch-Institut errechneten Neuinfektionen innerhalb einer Woche, gerechnet auf 100.000 Einwohner, ist demnach auch im Landkreis Alzey-Worms weiter gestiegen. Der Wert liegt bei 55,5 (Stand Donnerstag, 18. März, 14 Uhr), am Vortag meldete das Institut einen Wert von 48,6. Im Vergleich: Im Land Rheinland-Pfalz liegt die Inzidenz derzeit bei 69,1. Die Wormser Inzidenz gibt das Gesundheitsamt mit 76,6 an, am Vortag meldete das Institut einen Wert von 71,8. Acht Einwohner des Landkreises Alzey-Worms sowie sechs Wormser werden derzeit in Krankenhäusern behandelt. Insgesamt sind aus Worms bisher 80 Menschen und aus dem Landkreis Alzey-Worms 109 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.