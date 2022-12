Erneut Corona-Todesfälle im Kreis Alzey-Worms

ALZEY-WORMS. Dem Gesundheitsamt Alzey-Worms sind vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Wie die Behörde am Montagnachmittag mitteilt, starb eine weitere Person aus dem Landkreis nach einer Corona-Infektion. Die Person war zwischen 60 und 70 Jahre alt. Auch drei weitere Wormser aus der Altersgruppe zwischen 80 und 100 starben. Laut dem Gesundheitsamt lebten alle drei in einem Altenheim.