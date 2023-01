Insgesamt 30 Neuinfektionen in Worms und Kreis Alzey-Worms

WORMS/ALZEY-WORMS. Für die Stadt Worms wurden dem Gesundheitsamt binnen 24 Stunden 16 neue Corona-Fälle gemeldet, zwölf mehr als noch am Donnerstag, wie die Behörde am Freitag mitteilt. In elf der Fälle ist unklar, wo und bei wem sich die Personen mit dem Coronavirus angesteckt haben, in fünf der Fälle bestand laut Gesundheitsamt Kontakt zu einer infizierten Person. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt Worms liegt nach wie vor bei 56,3 und damit nur noch wenige Punkte über dem Landesdurchschnitt. Der ist nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums binnen 24 Stunden wieder leicht gestiegen und liegt am Freitag, Stand 14.10 Uhr, bei 53,9. Am Vortag hatte er bei 52,9 gelegen.