Nun doch Ausgangssperre im Landkreis Alzey-Worms

Aufgrund stark steigender Fallzahlen und der Virusausbreitung sieht die Landesregierung keine Möglichkeit, eine Ausnahme zuzulassen. „Wir haben die Weisung zu befolgen und ich werde am Montag die Verfügung erlassen“, erklärt Heiko Sippel. Nach der öffentlichen Bekanntmachung am Dienstag tritt die Ausgangsbeschränkung am Mittwoch, dem 31. März um 0.00 Uhr in Kraft.