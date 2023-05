Einbrecher mit Hilfe von Straßenbahnfahrer geschnappt

Viernheim. Mit Hilfe eines Straßenbahnfahrers ist in Viernheim ein Einbrecher gefasst worden. Am frühen Dienstagabend habe der Einbrecher auf dem Lagerplatz eines Gewerbebetriebes außerhalb von Viernheim einen Alarm ausgelöst, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Demnach gelang es ihm noch vor Eintreffen der Polizei zu Fuß über die Bundesautobahn 659 zu fliehen. Die Beute in Form von Werkzeug und Metallstangen sowie ein Trolley blieben zurück.