Feuerwehr rettet Lamm aus Weschnitz in Lorsch

Zwei Frauen hatten das Lamm in Höhe des Altmünsterklosters entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Der Einsatzleiter berichtet, dass die Passantinnen zuvor versuchten, das zu ertrinken drohende Tier aus dem Fluss zu retten. Der Versuch blieb erfolglos. Daraufhin stiegen zwei Feuerwehrmänner in ihren Watthosen in die Weschnitz und konnten das Tier aus dem Wasser ziehen. Das Lamm konnte unverletzt zurück zu seiner Herde und der Schäferei in Lorsch gebracht werden.