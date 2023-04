Landwirt findet in Griesheim Granate zwischen Gemüse

Griesheim. Beim Sortieren von Gemüse hat ein Landwirt in Griesheim eine Panzergranate entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst sprengte den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg noch am späten Dienstagabend erfolgreich, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Demnach stieß der Landwirt beim Sortieren seiner Kartoffeln und Zwiebeln in einem Lager auf die Granate und alarmierte die Polizei.