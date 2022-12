Auto kracht in geparktes Fahrzeug: Eine Schwerverletzte

Pfungstadt. Eine Autofahrerin hat bei einem Unfall in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) schwere Verletzungen erlitten. Ihr Wagen rammte laut Polizeiangaben gegen 17.45 Uhr am Mittwochabend in der Seeheimer Straße ein geparktes Fahrzeug, kippte durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite und krachte gegen einen Stromkasten.