Mehrere Verletzte: Verfolgungsjagd endet mit Unfall auf A67

Beide Tatverdächtige wurden laut Mitteilung festgenommen und zunächst verletzt in Krankenhäuser gebracht. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Die Fahrbahn in Richtung Süden war zwischen Pfungstadt und Gernsheim zeitweilig voll gesperrt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten derzeit an, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen.