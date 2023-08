15-Jährige aus Bad Salzschlirf wird vermisst

Bad Salzschlirf. Die Polizei sucht derzeit nach Mileen W. aus Bad Salzschlirf. Die 15-Jährige wird seit Montagabend, 31. Juli, vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 19 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Bad Salzschlirf gesehen und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden. Möglicherweise hält sich Mileen W. im Stadtgebiet von Fulda auf. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, wiegt rund 50 kg und hat dunkelbraune fast schwarze schulterlange, glatte Haare. Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen, Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.