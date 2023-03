Ärzte klagen in Osthessen über aggressive Patienten

Im Gespräch mit mehreren Kollegen hat Hönscher mitbekommen, dass die Zahl an negativen Einzelfällen in den vergangenen Jahren eher zugenommen habe. Immer wieder sei es vorgekommen, dass beispielsweise auf Wartezeiten Unverständnis von den Patienten gezeigt werde: "Manche sind sehr aggressiv und beleidigend geworden." In einem Fall habe ein Arzt aus der Region sogar die Polizei rufen müssen, um einen Patienten aus dem Empfangsbereich zu holen. "Ich finde das erschreckend", stellt der Mediziner fest. Für ihn ist klar: Wenn sich die Menschen ungebührlich und beleidigend gegenüber dem Team oder den Ärzten verhalten, hebe sich die Arzt-Patient-Beziehung nach solchen extremen Momenten auf. In manchen Situationen hätten die Betroffenen ihre Krankenakte in die Hand gedrückt bekommen, um sich einen neuen Arzt zu suchen, gibt der GNO-Vorsitzende aus den Erfahrungen der Kollegen wieder.