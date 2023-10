Großenlüder: Baustofflager in Kalkwerk geht in Flammen auf

. In einem Kalkwerk bei Großenlüder im Landkreis Fulda ist am späten Dienstagabend ein Großbrand ausgebrochen. In dem Baustofflager des Werkes fanden die Flammen viel Nahrung, um sich rasch auszubreiten. Eine starke Rauchentwicklung und meterhohe Flammen zeigten den Einsatzkräften bereits auf der Anfahrt den Weg zum Einsatzort. Vor Ort stand das Lager bereits in Vollbrand und die Einsatzkräfte hatten Mühe, eine Brandausbreitung zu verhindern. Damit die Wasserversorgung für den massiven Löschangriff sichergestellt werden konnte, wurden mehrere Zisternen angezapft und auch Bauern mit großen Güllefässern unterstützen dabei. Bis tief in die Nacht war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Im Einsatz waren über 140 Kräfte der Feuerwehren aus Großenlüder, Müs, Bad Salzschlirf, Bimbach und Fulda. Wie Einsatzleiter Sebastian Erb berichtet, hatte die Halle eine hohe Brandlast und eine enorme Hitze die den Einsatzkräften zu schaffen machten. Laut Polizei geht die Verwaltung des Werkes derzeit von einem Millionenschaden aus. Was den verheerenden Brand ausgelöst hatte, wird derzeit durch die Brandursachenermittler ermittelt. Verletzte hat es offenbar nicht gegeben.