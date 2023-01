Schwerer Unfall bei Bimbach: Frau aus Auto befreit

Bimbach. Einsatz am Montagabend in Bimbach: Um kurz vor 18 Uhr hatte es in der Straße Am Auacker nach einer Vorfahrtsmissachtung gekracht. Der 66-jährige Fahrer eines Audi war aus Bimbach in Richtung Großenlüder unterwegs. Aus einer Seitenstraße kam eine 44-jährige Frau mit ihrem Nissan X-Trail angefahren und missachtete offenbar die Vorfahrt des Audi. Es kam zum Zusammenstoß, der Nissan trug erhebliche Schäden davon, die Fahrerin musste von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide kamen verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von 35.000 Euro aus.