Tödlicher Unfall bei Hünfeld

Hünfeld. Tödlicher Frontalzusammenstoß am Freitagmorgen auf der B84 bei Hünfeld im Landkreis Fulda: Eine Frau geriet auf gerader Strecke mit ihrem Pkw zwischen Großentaft und Rasdorf in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem entgegenkommenden Lastzug zusammen. Der Aufprallt war so heftig, dass der Wagen völlig zerstört und von der Fahrbahn geschleudert wurde. Auch der Lkw rutschte von der Straße in einen Seitengraben, prallte in die Leitplanke und kam dort zum Stehen. Auf der Straße entstand ein großes Trümmerfeld.