Tödlicher Verkehrsunfall auf L3174

Niederbieber. (red). Am Donnerstagmorgen, 12. Januar gegen 6.50 Uhr, ereignete sich auf der L3174 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Mann aus Fulda mit einem VW Golf die Landstraße von Niederbieber kommend in Richtung Margretenhaun. Zeitgleich kam ihm ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Hofbieber entgegen. Aus bislang unklarer Ursache kam es in einem dortigen Kurvenbereich zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der 28-jährige Pkw-Fahrer aus seinem Fahrzeug geschleudert. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte konnten tragischer Weise nur noch den Tod des Fuldaers feststellen. Der Lkw-Fahrer verletzte sich leicht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. In diesem Zusammenhang und zur Bergung der Fahrzeuge war die Landstraße bis etwa 11 Uhr vollgesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.