Vollsperrung nach Unfall bei Großenlüder

Großenlüder. Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagabend auf der B254 in Höhe Großenlüder. Drei Personen wurden verletzt. Die Bundesstraße musste in diesem Bereich voll gesperrt werden. Auf der B254 an der Anschlussstelle Großenlüder sind ein von einer 58-Jährigen Frau aus der Gemeinde Bad Salzschlirf gesteuerter Opel Corsa und ein mit zwei Männern besetzter Opel Meriva zusammengestoßen. Die Corsa-Fahrerin war eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die beiden 61 und 34 Jahre alten Männer aus der Gemeinde Großenlüder im Meriva wurden ebenfalls verletzt. Vor Ort waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Einsatz.