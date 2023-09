Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Allendorf und Londorf

Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann so schwer verletzt, dass er trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden Insassen des BMW, ein 60-jähriger Mann und seine 45-jährige Ehefrau aus Allendorf, erlitten nur leichte Verletzungen. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.