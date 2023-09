Corona als Starthilfe: Biebertaler stürzen sich in Abenteuer

Weihnachten und Neujahr unter der Wüstensonne im Oman. Während des Ramadans mit defektem Fahrzeug mitten in Saudi-Arabien, Einkaufsbummel in den Bazaren irgendwo auf dem Land im Irak und im Iran: Fast 34.000 Kilometer haben Ellen und Sebastian Scherer zurückgelegt, waren in 16 Ländern unterwegs auf ihrer Tour in den nahen und mittleren Osten. Nun kehren sie nach Königsberg zurück.