16 Monate auf Reisen: Biebertaler stürzen sich in Abenteuer

Im Mai 2022 dann endlich der Aufbruch. Über den Balkan, die Türkei und den Kaukasus gelangte das Paar in den Iran, durchquerte den Irak und reiste durch Kuwait und Saudi-Arabien bis in den Oman, wo man den Jahreswechsel verbrachte. Die Rückreise führte über Jordanien wieder in den Irak und anschließend erneut in den Iran. Das Land hat die beiden Weltenbummler so sehr fasziniert, dass letztlich die Idee verschoben wurde, auf der Rückreise doch noch intensiver den Balkan zu erkunden. Doch die Zeit ist begrenzt. In wenigen Tagen wollen sie wieder in Königsberg sein. Denn Ellen Scherer will ab Oktober ihre für die Fernreise unterbrochene berufliche Zusatzqualifikation wieder aufnehmen.