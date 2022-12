Allianzgebetswoche in Biebertal

Biebertal. Die 177. Allianzgebetswoche findet unter dem Themenkreis „Gemeinsam glauben – miteinander beten“ vom 8. bis 15. Januar, statt. Sie startet am Montag, 9. Januar, um 19 Uhr in der evangelisch freikirchliche Gemeinde Erda, Frankenbacher Straße 2. Weiter geht es am Dienstag, 10. Januar, um 19 Uhr in der evangelischen Gemeinschaft Biebertal, Bornweg 7 in Rodheim. Am Mittwoch, 11. Januar, ist um 19 Uhr die evangelische Kirchengemeinde Königsberg Gastgeber im Gemeindesaal in der Schlossstraße. Die Freie evangelische Gemeinde Frankenbach lädt dann am Donnerstag, 12. Januar, um 19 Uhr in die Erdaer Straße 16 ein. Am Sonntag, 15. Januar findet die Abschlussveranstaltung um 10.30 Uhr in der Freien evangelische Gemeinde Frankenbach, Edaer Straße 16, statt.