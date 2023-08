AMC Rodheim-Bieber sucht Fotos oder Filme zum Dünsberg-Bergrennen

Biebertal-Rodheim-Bieber. Der Auto- und Motorradclub Rodheim-Bieber sucht zur Dokumentation vergangener Veranstaltungen des AMC, Fotos oder Filme zum Dünsberg-Bergrennen, Moto-Cross, Geländefahrten und Supermoto. Wer diese Aktivitäten unterstützen möchte, kann sich bei Michael Bremer per E-Mail an webmaster@modellautos-bremer.de oder telefonisch unter 06409-8080223 ab 19 Uhr melden. Zur Digitalisierung der Fotos bietet der AMC, falls gewünscht, Hilfe an.