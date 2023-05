Biebertal-Rodheim-Bieber . Der AMC Rodheim-Bieber stellt am Samstag, 3. Juni, um 14 Uhr die Dünsberg Mountainbike Marathon Strecke vor. Teilnehmen können alle, mit E-Bike, mit Muskelkraft, mit mehr oder weniger Kondition. Es können mehrere Kleingruppen gebildet werden. Treffpunkt ist an der Großsporthalle in Rodheim-Bieber. Die Tour dauert etwa zwei bis drei Stunden.