„Bienensprechstunde“ in Rodheim

Biebertal-Rodheim-Bieber. Der Arbeitspädagogische Bereich der Sonnenstraße-Evenius-GmbH lädt mit ihrem Wildbienen-Scout Andreas Geller für Freitag, 31. März von 14 bis 16 Uhr zur „Bienensprechstunde“ Am Turnerplatz in Rodheim (nähe Trafohaus) ein. Wildbienen brauchen Hilfe! Wildbienen sind unverzichtbar für den Erhalt der Artenvielfalt und der Ernährung. Wer sie unterstützen möchte und in seinem Garten ansiedeln möchte, ist zur Bienensprechstunde eingeladen. Hier gibt es auch Informationen zum genauen Umgang mit den Wildbienen.