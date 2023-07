Biebertal-Rodheim-Bieber. Am Samstag, 15. Juli, beginnt ab 13 Uhr am Backhaus in Bieber, in der Hauptstraße der Biwwere Backhaustag. Neben Brot und Schmiersels-Kuchen, frisch aus dem Bieber Backhaus, gibt es auch das Original „Schüller‘s Bier“ vom Hof Haina. Der Erlös des Backhaustages ist für das Backhaus und dessen Instandhaltung bestimmt.