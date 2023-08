Biwwerer Almabtrieb zum 15. Mal

Biebertal-Rodheim-Bieber. Die KSG Bieber lädt zum 15. Mal zum Almabtrieb ein. Der „Biwwere Almabtrieb“ startet am Samstag, 9. September, ab 14 Uhr auf dem Festplatz am Bieberer Sportplatz, Am Hain. Der Fest-Platz ist in diesem Jahr auch mit einem an den Seiten offenen Zelt teilweise überdacht. Von der Mailhardt aus wird der „Almabtrieb“ mit rund 20 Zugnummern über die Friedrich-Löll-Straße zum Bieberer Sportplatz, begleitet von den „Biebertaler Musikanten“, starten. Auch historische Traktoren werden neben den Tieren im Almabtrieb, zu sehen sein. Ab ca. 14.45 Uhr erfolgt die Begrüßung und das Volksfest startet. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. In diesem Jahr gibt es auch wieder einen Kuchenverkauf und Kaffee. Die Biebertaler Musikanten werden von 15 bis 20 Uhr aufspielen. Die Formationen der KSG-Tanzabteilung bereichern das Programm ab 16 Uhr. Abends, ab 20 Uhr beginnt die Almabtriebs-Party mit DJ Förby. Trachtenträger sind wie alle Jahre willkommen.