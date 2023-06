Biebertal-Bieber. Der Verein BouleBiebertal lädt am Sonntag, 2. Juli zu seinem traditionellen Turnier „Boule für Alle“ ein. Von 11 bis 16 Uhr rollen die Kugeln am Bürgerhaus Bieber, Am Hain 1a. Kalte Getränke aller Art werden bereit gehalten. Zur Verpflegung in der Mittagspause gibt es mediterrane Pasta und gut gewürzte Wildschweinwürste aus dem Krofdorfer Forst. Es werden mindestens drei Runden in Zweier-Teams gespielt, wobei Anfänger immer erfahrenen Spielern an die Seite gelost werden. Kein Startgeld, dafür kleine Anerkennungspreise. Für Sitzgelegenheiten und vor allem schattige Unterstände ist gesorgt. Der Verein bittet wegen der Team-Auslosung um pünktliches Erscheinen und um eine Anmeldung per E-Mail an boulebiebertal@web.de.