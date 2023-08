Biebertal-Rodheim-Bieber. BouleBiebertal lädt am Sonntag, 13. August, von 11 bis 16 Uhr wieder zu „Boule für alle“ am Bürgerhaus Bieber, Am Hain 1a ein. Der Verein hat mit seinen Turnieren einen Begegnungsort für Boulespieler, Anfänger und Interessierte geschaffen. Es geht dabei um die Alltagsfaszination von Boule, in der faires Wetteifern, Bewegung, Kommunikation und auch eine gute Küche optimal zusammentreffen. Kalte Getränke aller Art werden bereitgehalten. In der Mittagspause gibt es Merguez-Burger mit gerösteter Paprika und Harissa-Sauce. Gespielt werden drei Runden in Zweier-Teams, wobei Anfänger immer erfahrenen Spielern an die Seite gelost werden. Ebenso ist für Sitzgelegenheiten und vor allem schattige Unterstände gesorgt. Der Verein bittet wegen der Team-Auslosung um pünktliches Erscheinen und wegen der Küchenplanung um eine Anmeldung per E-Mail an boulebiebertal@web.de.