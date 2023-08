Der Biebertaler Männerchor ist verstummt

Schon 1998 gab es den ersten der vielen musikalischen Frühschoppen am Bürgerhaus Rodheim. Stets präsent war der Männerchor bei der Eröffnung des Biebertaler Weihnachtsmarktes. 120 Veranstaltungen hat der Männerchor selbst organisiert oder umrahmt. Darunter waren auch die Verabschiedungen oder Einführungen von Bürgermeistern. Auch soziale Einrichtungen, wie der Förderverein Sozialstation Biebertal, der Hallenbad-Verein oder die Leukämiestiftung Bender wurden unterstützt. Dazu fanden Weihnachtskonzerte statt, unter anderem mit Hans-Jürgen Gerlach am Flügel. Ein Höhepunkt der Chorarbeit war das Mitwirken am Keltenfest des Dünsberg-Vereins am Keltentor im August 2005. Auch vier Kurkonzerte gab der Männerchor.