Deutsch-Britischer Verein Biebertal fährt nach Cornwall

Biebertal-Rodheim-Bieber. Der Deutsch-Britische Verein bietet seinen Mitgliedern und Interessierten vom 7. bis 15. Mai eine Fahrt nach Cornwall mit Busreisen Gimmler an. Der Süden Englands wird erkundet, insbesondere Cornwall mit seiner schönen Landschaft. Im Reisepreis von 1900 Euro sind alle Eintritte, Reiseleitung sowie Übernachtung in guten Mittelklassehotels mit Halbpension enthalten. Bei Interesse und für weitere Informationen über den genauen Reiseverlauf werden Anmeldungen bis zum Mittwoch, 19. April, bei Petra Cohrt per E-Mail an henri.cohrt@t-online oder telefonisch unter 06409-2819 gerne entgegengenommen.