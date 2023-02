Biebertal. Der SPD Ortsverein Biebertal lädt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Ein Frankenbacher Augenblick“ am Freitag, 24. Februar, um 19.30 Uhr, in den kleinen Saal des Bürgerhauses Frankenbach ein. Thema des Abends ist die „Zukunft der Waldbewirtschaftung in Biebertal“. Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat auch dem Wald in Biebertal zugesetzt. Welche Konsequenzen sind zu ziehen? Wie kann Walderhaltung und -erneuerung mit den Zielen des Artenschutzes verbunden werden? Hierzu wird der Leiter des Forstamtes Wettenberg, Ralf Jäkel, einen Vortrag halten. Die Biebertaler Revierförsterin Ulrike Henrich, der Funktionsbeschäftigte Naturschutz des Wettenberger Forstamtes, Holger Brusius, sowie der Frankenbacher Jagdpächter Hartmut Rücker sind ebenfalls vor Ort. Anschließend besteht Gelegenheit zur Diskussion.