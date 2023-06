Ein Stück mehr Selbständigkeit für Blinde und Sehbehinderte

Hartwig Leuer (vorne, v.l.), Angelika Heckl aus Ingolstadt, Heinz-Konrad Jockel und seine Frau Dorothee stellen zusammen mit dem „La-Vinia"-Team“ Raluca Nete (hinten, v.l.), Sultan Elmas und Daria Pasu die neue Speisekarte in Blindenschrift vor. (© Klaus Waldschmidt)

Hartwig Leuer (vorne, v.l.), Angelika Heckl aus Ingolstadt, Heinz-Konrad Jockel und seine Frau Dorothee stellen zusammen mit dem „La-Vinia"-Team“ Raluca Nete (hinten, v.l.), Sultan Elmas und Daria Pasu die neue Speisekarte in Blindenschrift vor. (© Klaus Waldschmidt)

Das Restaurant „La Vinia“ in Rodheim-Bieber bietet für blinde und sehbehinderte Menschen jetzt eine Karte in Braille an - ein Service, der zu mehr Selbständigkeit verhelfen soll.