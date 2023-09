Einführungsgottesdienst von Miriam Seidel und Thorsten Böhm

Biebertal-Rodheim-Bieber. Die evangelischen Kirchengemeinden Biebertals laden für Sonntag, 10. September, um 11 Uhr zum Festgottesdienst unter freiem Himmel in den Gail’schen Park ein. Während des Gottesdienstes wird das Pfarr-Ehepaar Miriam Seidel und Thorsten Böhm in das Amt eingeführt. Ferner steht die Verabschiedung von Pfarrerin Imogen Kasemir-Arnold, die seither die Vakanz-Vertretung für Krumbach/Frankenbach übernommen hatte, an. Anschließend findet ein Empfang im Gail’schen Park statt.