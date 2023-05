Europatage in der Bücherei Biebertal

Biebertal. Im Rahmen der Europawochen bietet die Bücherei Biebertal einen Sonderlesebereich. Unterstützt werden die Ehrenamtlichen des Fördervereins vom EU-Informationszentrum im Regierungspräsidium Gießen. Der Auftakt findet am Mittwoch, 31. Mai, ab 10 Uhr in der Bücherei in der Schule am Bornberg in Rodheim statt. Die Bürger sind eingeladen, mit Büchern durch den Kontinent Europa, durch seine Kultur und Geschichte zu reisen. Der Sonderlesebereich steht zu den Öffnungszeiten zur Verfügung.