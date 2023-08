Festakt 100 Jahre SPD Krumbach

Biebertal-Krumbach. Der SPD-Ortsbezirk Krumbach feiert am Sonntag, 13. August, in der Krumbacher Mehrzweckhalle, Zum Wilsberg 5a, das 100-jährige Bestehen der SPD Krumbach. Beginn ist um 11 Uhr. Eingeladen sind neben allen Biebertaler Bürgern auch Parteifreunde aus Heuchelheim und Wettenberg sowie die Vertreter der politischen Gremien der Gemeinde Biebertal. Armin Schild wird die Geschichte der SPD in Krumbach schildern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.