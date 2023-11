Biebertal-Frankenbach. Die SPD Biebertal lädt für Freitag, 24. November, um 19.30 Uhr zum „Frankenbacher Augenblick“ in den kleinen Saal des Bürgerhauses Frankenbach, Erdaer Straße 21 ein. Das Thema an diesem Abend lautet: Mit welcher konkreten Politik können wir der zunehmenden Tendenz zu rechtsextremen Parteien entgegenwirken? Hierzu wird Dorothea de Nève, Professorin für Politik an der Uni Gießen, einen kurzen einleitenden Vortrag halten. Anschließend besteht ausreichend Gelegenheit zur Diskussion.