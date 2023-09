Freiwillige Feuerwehr Frankenbach feiert

Biebertal-Frankenbach. Die Freiwillige Feuerwehr Frankenbach lädt anlässlich ihres 90-jährigen Jubiläums, dem 25+3-jährigen Jubiläum der Jugendfeuerwehr und des 15-jährigen Bestehens der Minifeuerwehr, für Samstag, 23. und Sonntag, 24. September in das Bürgerhaus Frankenbach, Hohensolmser Weg ein. Los geht es am Samstag um 19 Uhr mit einem Festabend und Tanz mit Marc & Tobi. Am Sonntag findet um 10.30 Uhr ein Gottesdienst statt, anschließen geht es mit einem musikalischen Frühschoppen weiter. Ab 14 Uhr findet eine Schauübung der Minis und der Jugendfeuerwehr statt, mit anschließender Fahrzeugschau und Hüpfburg für die Jüngsten