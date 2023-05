Führung im Gail’schen Park

Biebertal-Rodheim-Bieber. Die Deutsch-Italienische Gesellschaft Mittelhessen lädt ihre Mitglieder, Freunde und Interessierte für Sonntag, 14. Mai, um 13.15 Uhr zu einer Führung in den Gail’schen Park, (Eingang Gießener Straße) ein. Prof. Dr. Raimund Borgmeier wird die Geschichte und Architektur dieses englischen Landschaftsgartens erklären. Die Teilnahme kostet für Mitglieder vier Euro, für Nichtmitglieder fünf Euro. Anmeldung bis Samstag, 13. Mai per E-Mail an kontakt@dig-mittelhessen.de oder mobil unter 0173-3603916 (auch WhatsApp).