Harald Pfeiffer liest Texte von Peter Kurzeck

Biebertal-Rodheim-Bieber. Die Bücherei Biebertal lädt am Mittwoch, 12. Juli, um 19 Uhr zur Lesung in den Gail’schen Park ein. Diesmal liest Harald Pfeiffer, langjähriges Ensemblemitglied des Stadttheaters Gießen, Texte von Peter Kurzeck. Die Lesung enthält Ausschnitte aus den beiden Romanen „Und wo mein Haus?“und „Keiner stirbt“. Musikalisch wird die Lesung von Tatiana Müller. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im kleinen Saal des Bürgerhauses in Rodheim statt. Der Eintritt ist frei.